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Четверг, 2 марта 2023, 15:14 мск

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В Ульяновске рабочий погиб при испытаниях самолета

Один человек погиб, пять пострадали во время ЧП на авиазаводе в Ульяновске. Во время испытаний взорвалась часть самолета.

«На заводе «Авиастар» в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадали несколько сотрудников предприятия», – сообщила ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в официальном телеграм-канале.

«База» узнала, что рабочие проверяли фюзеляж самолёта Ил-76 МД с помощью воздуха под давлением. Произошла разгерметизация, и конструкция разрушилась прямо в ангаре. По данным телеграм-канала, пострадали шесть рабочих, и один из них умер от полученных травм.

На месте ЧП работают экстренные службы, все пострадавшие переданы под надзор врачей.

На Северо-Русском месторождении во время сварочных работ случился взрыв, двое рабочих погибли. Ещё один рабочий доставлен в больницу Нового Уренгоя.

Ульяновск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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