Прокуратура изучит обстоятельства гибели рабочих при взрыве на Северо-Русском месторождении

Прокуратура подключилась к проверке после взрыва на Северо-Русском месторождении и гибели двух рабочих. Ещё один рабочий, напомним, доставлен в больницу Нового Уренгоя.

В надзорной инстанции уточняют время ЧП.

«Установлено, что 21.02.2023 около 17:20 при проведении сварочных работ произошёл хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего пострадали трое работников, двое из которых погибли, один получил телесные повреждения», – напоминают в прокуратуре обстоятельства происшествия.

На место выехал прокурор Тазовского района Юрий Абрамов.

Прокуратурой района организовано проведение проверки соблюдения требований охраны труда.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее в СУ СК Ямала сообщили, что взрыв произошёл в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси.

Тазовский район, Наталья Ефремова

фото - прокуратура ЯНАО

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