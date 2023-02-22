Прокуратура изучит обстоятельства гибели рабочих при взрыве на Северо-Русском месторождении

Прокуратура подключилась к проверке после взрыва на Северо-Русском месторождении и гибели двух рабочих. Ещё один рабочий, напомним, доставлен в больницу Нового Уренгоя.
В надзорной инстанции уточняют время ЧП.
«Установлено, что 21.02.2023 около 17:20 при проведении сварочных работ произошёл хлопок газовоздушной смеси, вследствие чего пострадали трое работников, двое из которых погибли, один получил телесные повреждения», – напоминают в прокуратуре обстоятельства происшествия.
На место выехал прокурор Тазовского района Юрий Абрамов.
Прокуратурой района организовано проведение проверки соблюдения требований охраны труда.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее в СУ СК Ямала сообщили, что взрыв произошёл в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси.
Тазовский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube