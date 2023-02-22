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Среда, 22 февраля 2023, 13:57 мск

Новости Ямал

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Во время взрыва на месторождении Ямала погибли двое рабочих

Во время взрыва на месторождении Ямала погибли двое рабочих. ЧП случилось 21 февраля в Тазовском районе.

Следователи возбудили уголовное дело.

«На одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

На месте работают силовики.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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