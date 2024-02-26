На Ямале осудили руководителя, из-за которого при взрыве на месторождении погибли люди

Условный срок получил замначальника фирмы, по вине которого погибли двое рабочих на месторождении в Тазовском районе Ямала. Речь идёт о ЧП, которое случилось год назад – 21 февраля 2023 года. На участке оборудования произошёл взрыв.

«По данным следствия и суда, 21 февраля 2023 года сотрудник коммерческой организации, ответственный за соблюдение требований по охране труда, организовывая ремонт жаровой трубы испарителя, не реализовал весь комплекс необходимых мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ. При проведении электросварочных работ произошёл хлопок паровоздушной смеси», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Двое рабочих 1984 и 1993 годов рождения погибли. Ещё одному мужчине причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Руководителя обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.217 УК РФ).

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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