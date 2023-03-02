На Кубани загрязнение от затонувшего сухогруза превысило норму в 260 раз

Загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря в районе Краснодарского края превысило нормальную концентрацию загрязняющих веществ в 260 раз. В воду попали 3,12 тыс. тонн карбоната кальция и 7,5 тонны дизельного топлива с затонувшего судна, следует из данных Росприроднадзора.

«Кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. С 21 по 23 февраля произвели отборы воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ – до 260 раз», – цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Водолазы подтвердили, что нефтепродукты вытекают из выхлопных труб сухогруза. Владелец судна ОКА Shipping Inc. не предпринимает никаких действий по защите акватории, добавили в Росприроднадзоре. Ведомство направило судовладельцу требование убрать загрязнение и предотвратить дальнейшее растекание нефтепродуктов. Результаты проверки переданы правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В конце февраля в Новороссийском порту во время шторма затонул сухогруз Seamark. Экипажу, в котором находились 11 россиян, удалось эвакуироваться.

Краснодар, Наталья Рязанова

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