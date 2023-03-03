Приморец устроил дебош на борту самолета

Полиция Магадана сняла с прибывшего из Хабаровска самолета мужчину, устроившего дебош на борту. Пассажир оказался пьян, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округ.

Во время полета 50-летний мужчина начал пререкаться с сидящими рядом пассажирами, переходя на нецензурную брань. Когда бортпроводник попросил его вести себя прилично, тоже получил порцию брани в ответ. Все попытки экипажа успокоить дебошира провалились, и было решено вызвать на борт полицию по прилету.

«Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, задержали и сопроводили в дежурную часть приморчанина. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ – хулиганство», – рассказали в ведомстве.

В Красноярске вылет рейса на Пхукет задержали из-за пьяного дебошира. Мужчина заявил, что самолет заминирован.

Магадан, Наталья Рязанова

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