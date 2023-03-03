На Кубани земельный спор закончился двойным убийством

Два жителя Славянска-на-Кубани убили друг друга из-за спора о земельном участке. Ссора переросла в драку со стрельбой, рассказали в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Соседи 65 и 37 лет спорили из-за межевания земли, даже обратились с этим вопросом в суд. Но вечером 2 марта снова поругались. Пенсионер поджег иномарку оппонента, а тот подобрал железный прут и ударил поджигателя в грудь. Старший мужчина схватил ружье и дважды выстрелил в земляка.

«От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», – добавили в ведомстве.

Жительница Москвы была убита племянником из-за земельного спора. Мужчина 11 раз ударил родственницу ножом и скрылся, но позже был задержан.

Славянск-на-Кубани, Наталья Рязанова

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