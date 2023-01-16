Племянник убил москвичку из-за земельного спора

Правоохранители задержали по подозрению в убийстве племянника москвички, чей труп был найден на прошлой неделе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружили 12 января в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Советской Армии.

«Земельный участок, расположенный в Московской области, был в собственности в равных долях у потерпевшей и сына ее сестры (обвиняемого). Спор возник относительно порядка пользования участком, после чего в декабре 2022 года женщина обратилась в суд с исковым заявлением об установлении сервитута», – говорится в сообщении ведомства.

После этого мужчина решил убить родственницу. По версии следствия, обвиняемый поехал к потерпевшей, оставив дома свой мобильный телефон с целью конспирации. С этой же целью он оплачивал наличными предметы одежды, купленные специально для убийства, в том числе балаклаву и перчатки. По дороге к дому потерпевшей обвиняемый также купил нож.

«Злоумышленник караулил свою жертву на последнем, 16 этаже, дома, куда пришел вечером 12 января. (…) Утром 13 января он позвонил в дверь женщины, закрыв при этом дверной глазок рукой. Когда потерпевшая открыла дверь, обвиняемый схватил ее за шею и начал наносить удары ножом. Когда жертва упала и перестала подавать признаки жизни он переместил тело в квартиру, после чего покинул место происшествия, выбросив одежду», – добавили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что убийца нанес женщине не менее 11 ранений в области туловища и не менее 4 резаных ран кистей обеих рук.

Племяннику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Москва, Андрей Дорофеев

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