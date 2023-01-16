российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 января 2023, 11:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Племянник убил москвичку из-за земельного спора

Правоохранители задержали по подозрению в убийстве племянника москвички, чей труп был найден на прошлой неделе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружили 12 января в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Советской Армии.

«Земельный участок, расположенный в Московской области, был в собственности в равных долях у потерпевшей и сына ее сестры (обвиняемого). Спор возник относительно порядка пользования участком, после чего в декабре 2022 года женщина обратилась в суд с исковым заявлением об установлении сервитута», – говорится в сообщении ведомства.

После этого мужчина решил убить родственницу. По версии следствия, обвиняемый поехал к потерпевшей, оставив дома свой мобильный телефон с целью конспирации. С этой же целью он оплачивал наличными предметы одежды, купленные специально для убийства, в том числе балаклаву и перчатки. По дороге к дому потерпевшей обвиняемый также купил нож.

«Злоумышленник караулил свою жертву на последнем, 16 этаже, дома, куда пришел вечером 12 января. (…) Утром 13 января он позвонил в дверь женщины, закрыв при этом дверной глазок рукой. Когда потерпевшая открыла дверь, обвиняемый схватил ее за шею и начал наносить удары ножом. Когда жертва упала и перестала подавать признаки жизни он переместил тело в квартиру, после чего покинул место происшествия, выбросив одежду», – добавили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что убийца нанес женщине не менее 11 ранений в области туловища и не менее 4 резаных ран кистей обеих рук.

Племяннику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Двое уголовников под видом полицейских ограбили компанию детей и пенсионерок в Москве / Буксир сгорел в районе Северного речного вокзала Москвы / Шесть автомобилей сгорело на парковке в Москве / Вертолеты помогли: спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Москве / Площадь пожара на складе в Москве выросла до 2 тысяч кв м: для тушения направлено два вертолета / Склад на площади 1000 квадратных метров горит на северо-востоке Москвы / Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге Москвы / Женщина погибла в сгоревшей квартире на западе Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства, ЧП в Москве,