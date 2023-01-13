Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в одной из московских квартир

Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружено в одной из квартир в центре столицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В квартире жилого дома на ул. Советской Армии обнаружено тело женщины 1971 г.р. с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений шеи и спины. На лестничной клетке, где расположена квартира, обнаружены следы, похожие на кровь», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, на месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.

«Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела контролируются прокуратурой», – добавили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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