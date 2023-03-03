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Пятница, 3 марта 2023, 10:32 мск

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Летевший из Индии российский лайнер совершил экстренную посадку в Ташкенте

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Индии в Россию, совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэропорты Узбекистана».

Лайнер летел из Нью-Дели в Москву, когда у одного из пассажиров случился приступ аппендицита.

«Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира», – говорится в сообщении пресс-службы.

После приземления пассажира госпитализировали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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