Летевший из Индии российский лайнер совершил экстренную посадку в Ташкенте

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Индии в Россию, совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэропорты Узбекистана».
Лайнер летел из Нью-Дели в Москву, когда у одного из пассажиров случился приступ аппендицита.
«Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира», – говорится в сообщении пресс-службы.
После приземления пассажира госпитализировали.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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