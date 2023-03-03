ФСБ задержала в Казани двух спонсоров террористов

Федеральная служба безопасности России подозревает двух жителей Казани в финансировании террористов. Мужчин задержали, а материалы по ним передали в Следственный комитет.

Сотрудники ФСБ выяснили, что подозреваемые регулярно переводили деньги на банковские карты, которыми пользовались участники запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам».

УФСБ по Татарстану передало все собранные материалы в управление СКР в республике, где возбудили уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», пишут «Известия».

В Москве и Красноярске сотрудники ФСБ России раскрыли исламистскую террористическую ячейку. Подозреваемые вербовали рекрутов и финансировали находящихся в Сирии террористов.

Казань, Наталья Рязанова

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