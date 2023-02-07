ФСБ задержала террористов в Москве и Красноярске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность исламистской террористической ячейки в Москве и Красноярске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба спецслужбы.

Задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году).

По данным ФСБ, члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

При задержании у фигурантов были изъяты пропагандистские видеоматериалы террористической организации, средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело.

Москва, Андрей Дорофеев

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