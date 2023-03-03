Суд отправил срочника в колонию на семь лет за поджог военкомата

Проходивший срочную службу мужчина признан виновным в терроризме за заказной поджог военкомата во Владивостоке. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщила пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.

Обвинение доказало, что срочник через мессенджеры договорился за 100 тыс. рублей поджечь военкомат и записать последствия на видео. Ночью 8 июня 2022 года он напал на военкомат «с целью дестабилизации его деятельности» и давления на органы власти с целью прекратить СВО по защите населения Донбасса. 21-летнего мужчину задержали и отпустили на время следствия под подписку о невыезде.

«Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Мужчина заключён под стражу в зале суда», – рассказали в суде.

Напомним, за террористический акт был осужден мужчина, пытавшийся поджечь военкомат в Нижневартовске в ХМАО-Югре. Суд приговорил его к 12 годам строгого режима.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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