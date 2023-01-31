Суд впервые в РФ вынес приговор за теракт поджигателю военкомата

Суд в России впервые признал виновным в совершении террористического акта человека, устроившего пожар в военкомате. Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам строгого режима, передает ТАСС.

Преступление случилось 4 мая 2022 года в Нижневартовске в ХМАО – Югре. Владислав Борисенко с подельником пытались поджечь городской военкомат, но огонь успели быстро потушить. Пожар распространился не более чем на квадратный метр, и никто не пострадал.

Оба подсудимых признались, что поджог им заказал некто «Ростислав Мухин» во время переписки в мессенджере Telegram. Он пообещал заплатить от миллиона до трех миллионов рублей, если задача будет выполнена.

Дело второго участника теракта суд рассматривал отдельно. Борисенко первые три года своего срока проведет в тюрьме, а остальное – в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в шесть тысяч рублей.

В России случилась волна поджогов военкоматов после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Следователи чаще всего квалифицировали подобные действия как умышленное уничтожение и повреждение имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Екатеринбург, Наталья Рязанова

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