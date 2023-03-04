В Пакистане шесть рабочих погибли при взрыве в шахте

Шесть человек погибли, трое находятся в критическом состоянии после взрыва в угольной шахте на западе Пакистана. Люди оказались заблокированы под землей, передает телеканал Dawn.

В угольной шахте в провинции Белуджистан взорвался скопившийся метан, и часть забоя обвалилась. Часть шахтеров смогли выйти из шахты сами, нескольких вынесли спасатели. Пострадавших отвезли в больницы, три человека находятся в критическом состоянии.

В ловушке под землей оказались шесть человек. К ним на помощь отправились спасатели, но пятеро из группы потеряли сознание, надышавших метаном. Вторая группа спасателей вынесла на воздух пострадавших коллег и только тогда возобновила разбор завалов. Когда они добрались до шахтеров, все шестеро уже погибли.

В Индонезии взрыв прогремел на угольной шахте. Девять человек погибли.

Исламабад, Наталья Рязанова

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