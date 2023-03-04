В Турции лавина накрыла альпинистов, спасавших людей после землетрясения

Группа альпинистов попала под лавину в турецкой провинции Артвин. Два человека погибли, семерых откопали из-под снега. По данным телеканала TRT, погибшие участвовали в поисково-спасательных работах в Малатье после землетрясения.

Лавина сошли около 15:00 часов по московскому времени на плато Олгунар. В группе альпинистов находился продюсер телеканала TRT Сердар Кылыч, рассказавший подробности происшествия. По его словам, поток снега накрыл их внезапно, отыскать друг друга смогли только по сигнальным устройствам.

«Смог выбраться сам, мы нашли пятерых человек. Еще три человека из моей команды были наверху, они не попали под лавину. Потом мы вытащили трех человек», – пояснил Кылыч.

Двое альпинистов находились слишком глубоко, их нашли уже без признаков жизни.

Трое сноубордистов спровоцировали лавину в ущелье на Эльбрусе. На их спасение бросили группу спасателей из восьми человек на двух единицах техники.

Анкара, Наталья Рязанова

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