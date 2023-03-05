До 19 увеличилось число жертв пожара на топливном складе в Индонезии

Число погибших в результате пожара на складе топлива на севере Джакарты увеличилось до 19 человек. Судьба еще трех человек остается неизвестной, продолжается поисково-спасательная операция, передает Associated Press.

Топливо воспламенилось из-за технической проблемы: избыточного давления при перегрузке мазута в складской резервуар. Предварительно считалось, что причиной возгорания стал удар молнии в одну из труб, вызвавший взрыв. Огонь быстро распространился, для его устранения потребовались усилия 260 пожарных и 52 спецавтомобилей.

Хранилище находится недалеко от густонаселенного района Джакарты. Местные власти эвакуировали более 1300 человек из зоны риска в пункты временного размещения.

Пожарные нашли тела 19 погибших. Порядка 35 человек пострадали в результате пожара, их отвезли в ближайшие больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии. Местонахождение еще трех человек неизвестно, спасатели и волонтеры разбирают завалы на месте пожара.

Джакарта, Наталья Рязанова

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