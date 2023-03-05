В Афинах семеро полицейских пострадали при массовых беспорядках

Протесты в греческих Афинах в связи с катастрофой на железной дороге около города Темпи перешли в массовые беспорядки. Митингующие забросали полицию кирпичами и бутылками с зажигательной смесью. В результате семеро сотрудников органов пострадали, сообщается на сайте национальной полиции.

Напомним, в ночь на 1 марта пассажирский поезд Афины-Салоники с 350 пассажирами и грузовой состав столкнулись около городка Темпи. 57 человек погибли, один до сих пор не найден, более 80 пострадали.

Железнодорожники признали, что поезда оказались на одном пути в связи с неисправностью автоматической системы контроля и сигнальных семафоров вдоль железнодорожных путей. Греческий премьер-министр официально извинился перед родными погибших за состояние путей, повлекшее катастрофу, передает AP.

Более 10 тыс. человек 5 марта вышли на марш протеста из-за безразличия властей к тому, что на железной дороге не проводилось техническое обслуживание и нарушались нормы безопасности. Мирный протест в какой-то момент перерос в беспорядки и столкновения с полицией. В полицию полетели камни, обломки кирпичей, бутылки с зажигательной смесью и подожженные мусорные баки.

«Более 200 человек забросали полицейских мрамором, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Нанесен ущерб зданиям и транспортным средствам. Пострадали семь полицейских, они доставлены в военный госпиталь Афин», – говорится в сообщении полиции.

Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Шесть самых активных протестантов, нападавших на полицию, задержаны.

Афины, Наталья Рязанова

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