С отколовшейся льдины на Сахалине спасли 40 рыбаков

Сотрудники МЧС в Сахалинской области с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков, которые ранее оказались на оторвавшейся льдине в районе села Лесное. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС отметили, что спасательная операция продолжается. Она проводится «на удалении 1,5-2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у побережья Сахалина на отколовшейся льдине, которую уносит в море, могут находиться до 50 человек и несколько снегоходов. Для спасения рыбаков МЧС направило вертолет Ми-8.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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