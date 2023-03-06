В Волжском десять человек отравились из-за утечки газа

Жительница Волжского и пятеро детей попали в больницу из-за утечки газа в квартире. Медицинская помощь также потребовалась четырем медикам, прибывшим по вызову.

Вечером 5 марта в одной из квартир в поселке Краснооктябрьский Волжского случилась утечка газа. Живущие в квартире женщина и пятеро детей 8, 11, 12 и 17 лет не сразу распознали запах и успели отравиться. Вызванные ими четверо медиков также ощутили недомогание, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Прибывшие экстренные службы эвакуировали жителей второго подъезда и проверили все помещения. Жильцам разрешили вернуться в их квартиры, а пострадавших отвезли в больницу. По данным управления Следственного комитета по региону, медики оценили состояние женщины как удовлетворительное, а детей – средней тяжести.

«Организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены конкретные лица из управляющей компании, осуществляющей обслуживание многоквартирного дома, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка», – пояснили в СКР.

В Ставропольском крае три человека погибли от отравления бытовым газом в жилом доме, еще двое пострадали. В числе жертв – грудной ребенок.

Волжский, Наталья Рязанова

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