В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев

В Курской области один срочник погиб, еще один получил ранение. Стрелял в них сослуживец, который в этот момент стоял на посту. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в воинской части в Суджанском районе сегодня ночью. Срочник стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул «Стой, кто идет?». Не получив ответа, солдат открыл огонь из автомата Калашникова.

«Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения – его вскоре экстренно доставили в больницу», – сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, срочники служат в армии на протяжении восьми месяцев. Пока неясно, что послужило причиной трагедии.

Официального подтверждения это информации не поступало.

Курск, Зоя Осколкова

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