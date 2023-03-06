Под Воронежем Ми-8 совершил аварийную посадку

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев.

ЧП произошло в Павловском районе. По словам главы региона, при посадке Ми-8 задел линию электропередач.

«Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы, последствия аварии устраняются.

Воронеж, Зоя Осколкова

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