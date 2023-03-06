В Твери женщина попыталась передать в СИЗО пряники с наркотиками

В Твери 45-летняя жительница Петербурга попыталась передать в посылке для заключенного наркотики. Запрещенные вещества были спрятаны в пряниках. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Преступление выявили полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники УФСИН. Передачку для одного из арестантов женщина отдала в СИЗО-1.
Правоохранители изучили содержимое пакета и обнаружили наркотическое вещество в трех пряниках. После этого продукты были отправлены на экспертизу. Выяснилось, что в сладостях содержится 0,19 грамма метадона.
Подозреваемую задержали, она призналась в содеянном. Теперь женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
Тверь, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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