В Южной Африке столкнулись 46 автомобилей

Массовая авария с участием 46 автомобилей случилась на трассе около деревни Умхланга в Южной Африке. Порядка 35 человек получили различные травмы, никто не погиб, передает портал news18.

Причиной ДТП стал грузовик, чей водитель не справился с управлением. Он врезался в другой автомобиль на переполненной трассе и вызвал цепную реакцию. Некоторые водители рассказали, что услышали надвигающийся шум позади и успели выскочить из машины до того, как в нее врезались другие автомобили.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, одна беременная женщина – в критическом. Машины скорой помощи увезли их всех в больницу. Некоторые пострадавшие отправились с места аварии в больницу на попутках, они не вошли в статистику. Поэтому полиция допускает, что цифры могут измениться.

На видео с места происшествия видно, что дорога больше похожа на свалку автомобилей. Столкнувшиеся машины смяты и перевернуты, рядом стоят водители, которые не получили травм. Трассу пришлось на время перекрыть, пока полиция не осмотрела место ДТП, потом эвакуаторы начали увозить побитые машины.

В Южной Корее произошло ДТП с участием по меньшей мере 47 автомобилей. Один человек погиб, 24 пострадали.

Претория, Наталья Рязанова

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