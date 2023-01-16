В Южной Корее случилось массовое ДТП с 50 автомобилями

По меньшей мере 47 автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе около города Почхон в Южной Корее. В результате аварии один человек погиб, 24 пострадали, передает агентство «Ренхап».

Около 47 автомобилей, в том числе автобус с пассажирами, столкнулись на трассе. Предварительно, причиной аварии стало обледенение дорожного полотна из-за непогоды. По словам очевидцев, некоторые автомобили катились по ледяной дороге боком.

Четырех пострадавших с серьезными травмами отвезли в больницу. Один мужчина умер в машине скорой помощи от остановки сердца. По данным городской пожарной части, еще 21 человек получил легкие травмы. Associated Press уточняет число легко пострадавших – 29 человек.

Спасателям пришлось использовать автобусы, чтобы вывезти всех раненых с места аварии.

В Китае массовое ДТП с участием 200 автомобилей произошло на мосту. Водители рассказали, что дорога была мокрой из-за тумана, а видимость – минимальной.

Почхон, Наталья Рязанова

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