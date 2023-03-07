Экс-депутат пермского заксобрания получил четыре года «строгача» за дебош в баре

Ленинский районный суд вынес приговор экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу по делу о дебоше в баре. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе прений сторон прокурор просил суд дать Телепневу пять лет колонии строгого режима, в том числе из-за рецидива преступления, передает ТАСС. Сам Телепнев и его адвокат настаивали на переквалификации вменяемого экс-депутату преступления с «хулиганства» на «причинение легкого вреда здоровью» и назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд установил, что в ночь на 30 апреля 2022 года Телепнев, находясь в одном из пермских баров, «используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений начал бросать различные предметы в помещении». По данным СМИ, он начал кидать стулья, бокалы и ведро для льда. Телепнев начал дебоширить после того, как услышал песню диджея Smash. Ранее он был судим за избиение этого музыканта в пермском ночном клубе.

В результате пострадал один из посетителей заведения, сообщает краевая прокуратура. Бару причинен имущественный ущерб.

В отношении бывшего депутата 7 мая возбудили уголовное дело, 20 мая его задержали. Позже суд назначил Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных видов деятельности, которую на период проведения расследования неоднократно продлял.

Пермь, Наталья Петрова

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