Экс-депутат пермского заксобрания приговорен к колонии за избиение диджея

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева приговорили к двум годам лишения свободы за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash). Кроме того, к такому же сроку приговорен второй фигурант этого дела Сергей Ванкевич.

Ленинский районный суд Перми признал Телепнева и Ванкевич виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Наказание осужденные будут отбывать в колонии-поселении, передает «Интерфакс».

Как ранее писал «Новый День», конфликт между Ширманом и бывшим депутатом Законодательного собрания произошел 10 февраля одном из ночных клубов Перми. Драка началась после того, как диджей отказался переснять неудачное селфи с Телепневым и его приятелем. Как утверждает потерпевший, Телепнев сбил его с ног ударом в висок. Затем уже лежащего на полу Ширмана били ногами. В результате музыкант попал в больницу со сломанной челюстью.

Сам Телепнев тогда заявил, что не имеет к конфликту никакого отношения. 15 февраля партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждение в отношении него уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Адвокат потерпевшего позже сообщил, что у Андрея Ширмана сломана не только челюсть, но и кости правой щеки. Кроме того, у диджея медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Дело переквалифицировали на п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц).

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 18.07.18

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