В ночном клубе Перми диджею Smash сломали челюсть

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, попал в больницу в Перми, диджею сломали челюсть. По некоторым данным, в избиении подозревают бывшего депутата местного Законодательного собрания Александра Телепнева.

Конфликт случился в одном из ночных клубов Перми, пишут Вести.Ru со ссылкой на источник. Посетитель заведения с экс-депутатом обратились к Ширману с просьбой сделать совместное фото, однако тот отказал, завязалась потасовка.

Как утверждает потерпевший, мастер спорта по рукопашному бою Телепнев сбил его с ног ударом в висок. Затем уже лежащего на полу диджея били ногами.

В травмпункте диагностировали множественные побои и перелом челюсти. По факту избиения полицейские возбудили уголовное дело.

Тем временем, сам Телепнев заявил, что не имеет к конфликту никакого отношения, а с Ширманом у него хорошие отношения. В доказательство своих слов экс-депутат выложил совместное селфи.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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