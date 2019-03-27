Избившие диджея Smash заплатят ему 11 млн рублей

Андрей Ширман (DJ Smash) взыскал с избивших его экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича 11,2 млн рублей.

Вердикт о возмещении причиненного ущерба вынес Свердловской райсуд Перми, передает «Интерфакс». В эту суму входит компенсация морального ущерба в размере 200 тысяч рублей, расходы на лечение – около 250 тысяч рублей и утраченный доход в размере 10,8 млн рублей.

Ширман намеревался взыскать с обидчиков еще 550 тысяч рублей, которые потратил на дорогу из аэропорта в клинику для проведения там обследования и лечения, однако суд это требование не удовлетворил.

Как ранее писал «Новый День», конфликт между Ширманом и бывшим депутатом Законодательного собрания произошел 10 февраля одном из ночных клубов Перми. Драка началась после того, как диджей отказался переснять неудачное селфи с Телепневым и его приятелем. В результате музыкант попал в больницу со сломанной челюстью.

Сам Телепнев тогда заявил, что не имеет к произошедшему никакого отношения. 15 февраля партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждение в отношении него уголовного дела.

В июле бывшего депутата приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, к такому же сроку приговорен второй фигурант этого дела Сергей Ванкевич.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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