Сына вице-премьера Трутнева вызывали на допрос по делу об избиении диджея в Перми

Сына вице-премьера Юрия Трутнева Александра допросили в качестве свидетеля по делу об избиении в Перми Андрея Ширмана (DJ Smash). По данным источников «Коммерсанта», о причастности Трутнева-младшего к делу рассказал главный подозреваемый, экс-депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев.

Вместе с Александром Трутневым на допрос вызывали и бизнесмена Тимура Гисматуллина, рассказали собеседники издания. «По их данным, об их причастности к избиению музыканта якобы заявил Александр Телепнев. В свою очередь, они сообщили полицейским, что никаких травм господину Ширману не наносили и в конфликте участия не принимали», – сообщил источник.

Как ранее писал «Новый День», конфликт между Ширманом и бывшим депутатом Законодательного собрания произошел 10 февраля одном из ночных клубов Перми. Драка началась после того, как диджей отказался переснять неудачное селфи с Телепневым и его приятелем. Как утверждает потерпевший, Телепнев сбил его с ног ударом в висок. Затем уже лежащего на полу Ширмана били ногами. В результате музыкант попал в больницу со сломанной челюстью.

Сам Телепнев тогда заявил, что не имеет к конфликту никакого отношения. 15 февраля партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждение в отношении него уголовного дела.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Адвокат потерпевшего позже сообщил, что у Андрея Ширмана сломана не только челюсть, но и кости правой щеки. Кроме того, у диджея медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По словам защитника, дело переквалифицировано на п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц) и передано в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 20.02.18

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