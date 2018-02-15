«Единая Россия» приостановила членство экс-депутата, избившего диджея

Партия «Единая Россия» приостановила членство Александра Телепнева в связи с возбуждение в отношении него уголовного дела. Телепнева обвинил в избиении музыкант Андрей Ширман (DJ Smash).

«В Партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом. Партийный билет «Единой России» – это повышенная ответственность перед людьми и обществом», – говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии.

Как ранее писал «Новый День», конфликт между Ширманом и бывшим депутатом Законодательного собрания произошел 10 февраля одном из ночных клубов Перми. Драка началась после того, как диджей отказался переснять неудачное селфи с Телепневым и его приятелем. Как утверждает потерпевший, Телепнев сбил его с ног ударом в висок. Затем уже лежащего на полу Ширмана били ногами. В результате музыкант попал в больницу со сломанной челюстью.

Сам Телепнев тогда заявил, что не имеет к конфликту никакого отношения. В доказательство своих слов экс-депутат выложил совместное селфи. «На днях посетил клуб «дом культуры», в клубе встретил известного диджея Смеша, очень хорошо отношусь к нему и его творчеству, сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все враньё!», – подписал совместное фото Телепнев.

12 февраля пресс-служба пермского управления МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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