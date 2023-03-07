Участники акций против пенсионной реформы устроили во Франции «черный вторник»

В ряде регионов Франции начались протестные шествия граждан, не согласных с пенсионной реформой. Только в Марселе на улицы вышли 245 тыс. человек, передает BFM-TV.

Профсоюза обещали организовать 7 марта такую масштабную забастовку, что настанет «черный вторник, который поставит экономику страны на колени». По всей стране запланировано 269 акций протеста с участием от 1,1 до 1,4 млн человек. По данным профсоюзов, пока на улицы вышли около 39% от запланированного числа демонстрантов.

На улицы французских городов уже вышли сотни тысяч протестующих. В Марселе телеканал насчитал уже 245 тыс. демонстрантов, в Бордо – 50 тыс., в Нанте – 70 тыс., в Кале – 6 000. В Париже шествие еще не началось.

Порядка 400 школ по всей стране присоединились к забастовке, 250 полностью заблокированы. Министерство образования заявило о блокировке 48 школ. Более 32% школьных коллективов, включая руководство, объявили об участии в забастовке. Персонал подземных газовых хранилищ отказался проводить операции, присоединившись к забастовке.

Управляющая поездами через туннель под Ла-Маншем компания Eurostar отменила 16 из 26 поездов между Лондоном и Парижем, 6 – между Лондоном и Брюсселем. Отменены 35 авиарейсов между Великобританией и Францией. Паромное сообщение между Дувром и Кале отстает от расписания более чем на час.

Объединение работников энергетической компании Elengy на неделю остановило три из четырех терминалов приема сжиженного природного газа в знак протеста против пенсионной реформы.

Марсель, Наталья Рязанова

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