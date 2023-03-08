В Мексике 13 человек пострадали при пожаре в торговом центре

Пожар случился в торговом центре Rio Anil в мексиканском городе Сан-Луис. Как минимум 13 человек пострадали, у четырех диагностировали ожоги 2-й и 3-й степени, передает портал G1.

Пожар начался днем 7 марта в одном из залов кинотеатра на третьем этаже здания. Пожарным пришлось работать при сильном задымлении. Всех посетителей торгового центра, более 300 человек, эвакуировали.

Как минимум 13 человек пострадали, их доставили в государственные и частные больницы. У четырех человек ожоги 2-й и 3-й степени, у некоторых небольшие травмы и отравление дымом.

В Москве при пожаре в торговом центре «Мега Химки» погиб человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.

Сан-Луис, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»