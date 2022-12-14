Правоохранители задержали третьего фигуранта дела о крупном пожаре в ТЦ «Мега Химки»

В рамках расследования уголовного дела по факту крупного пожара, произошедшего в строительном гипермаркете OBI, который располагался на территории торгового центра «Мега Химки», задержан еще один подозреваемый. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, по чьей вине наступили трагические последствия», – говорится в сообщении ведомства.

Должность задержанного в СК не назвали.

Ранее в рамках того же расследования правоохранители задержали прораба и сварщика, проводивших ремонтные работы в ТЦ.

«По данным следствия, 9 декабря 2022 года в помещении торгового центра осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего около 6 часов утра от искр произошло возгорание паллетов с товаром с последующим развитием пожара на большую площадь гипермаркета. Все находящиеся внутри магазина люди эвакуировались из помещения на улицу. В ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его», – говорилось в сообщении ГСУ СК России по Подмосковью.

Как сообщал «Новый День», огонь распространился по всему гипермаркету, охватив площадь 7 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может составить 20-30 млрд рублей, и стать рекордным для таких объектов в России.

Москва, Андрей Дорофеев

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