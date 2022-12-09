ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье горит на площади 18 тыс. кв. метров

В Подмосковье горит торговый центр «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. Пожар начался с гипермаркета OBI. По последним данным, огонь распространился по всей площади здания гипермаркета в 18 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 05:59. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля гипермаркета OBI на площади 250 кв. метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв. метров, а затем возросла более чем вдвое. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В тушении огня задействованы 61 человек и 18 единиц техники. В готовность приведена авиация МЧС России.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании слышны глухие взрывы, предположительно, взрывается продукция в отделе лакокрасочных изделий.

В числе версий пожара рассматриваются короткое замыкание и поджог, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Химкинская городская прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.

Москва, Наталья Петрова

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