Ущерб от пожара в гипермаркете в Химках может достигать 30 млрд рублей

Ущерб от крупного пожара, произошедшего сегодня в здании гипермаркета OBI, расположенного в ТЦ «Мега-Химки», может составить 20-30 млрд рублей и стать рекордным для подобных объектов. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

По оценке организации, «это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ». В союзе уточнили, что по предварительным данным, объекты были застрахованы. Сейчас выясняются детали наполнения страховых полисов.

Как сообщал «Новый День», пожар возник сегодня в 05.59. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля гипермаркета OBI на площади 250 кв. метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании были слышны глухие взрывы, предположительно, взрывалась продукция в отделе лакокрасочных изделий.

В настоящее время спасатели локализовали пожар и продолжают тушение огня. На месте также работают следователи и криминалисты.

На данный момент известно об одном погибшем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

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