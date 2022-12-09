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Пятница, 9 декабря 2022, 10:34 мск

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Один человек погиб: СК возбудил уголовное дело по крупному пожару в ТЦ «Мега-Химки»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара, возникшего сегодня рано утром в гипермаркете торгового центра «Мега-Химки». Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 9 декабря 2022 года на территории торгового центра, расположенного в городском округе Химки, произошло возгорание. Пожар быстро распространился на большую площадь строения. На данный момент есть информация об одном погибшем, дальнейшая информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время спасатели локализовали пожар и продолжают тушение огня. На месте также работают следователи и криминалисты.

«Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого будет истребована вся необходимая документация», – добавили в Следкомитете.

Как сообщал «Новый День», пожар возник в 05.59. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля гипермаркета OBI на площади 250 кв. метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв. метров, а затем возросла более чем вдвое. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании были слышны глухие взрывы, предположительно, взрывалась продукция в отделе лакокрасочных изделий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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