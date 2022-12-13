По делу о крупном пожаре в ТЦ «Мега-Химки» задержаны прораб и сварщик

Правоохранители задержали прораба и сварщика в рамках расследования дела о крупном пожаре, произошедшем 9 декабря в строительном гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега-Химки». Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 9 декабря 2022 года в помещении торгового центра осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего около 6 часов утра от искр произошло возгорание паллетов с товаром с последующим развитием пожара на большую площадь гипермаркета. Все находящиеся внутри магазина люди эвакуировались из помещения на улицу. В ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что следователями и криминалистами проведены осмотры здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. Допрошено порядка 30 свидетелей. Осмотрены автомобили, находящиеся на автомобильной стоянке возле ТЦ. Изъято 10 системных блоков и 6 серверов, сварочный аппарат, электродержатель, смывы, техническая документация здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы. Проведены обыски. Назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая, взрыво-техническая экспертизы.

Как сообщал «Новый День», огонь распространился по всему гипермаркету, охватив площадь 7 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров.

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара может составить 20-30 млрд рублей, и стать рекордным для таких объектов в России.

Москва, Андрей Дорофеев

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