В Южной Корее грузовик протаранил толпу

Грузовик врезался в толпу людей на парковке в округе Сунчан в Южной Корее. Три человека погибли, пятеро получили серьезные травмы, сообщает агентство «Рёнхап».

Инцидент случился около 10:30 по местному времени. Члены сельскохозяйственного кооператива собрались на парковке около своей администрации, чтобы выбрать нового главу кооператива. В этот момент однотонный грузовик с удобрениями протаранил их группу.

Большинство собравшихся были пенсионерами, и ДТП причинило им серьезный вред. Три человека погибли на месте, пятерых доставили в больницу с тяжелыми травмами. Еще 12 человек получили повреждения средней и легкой тяжести, всем оказана медицинская помощь.

Полиция разбирается с причинами инцидента, предварительно, авария случилась по вине водителя.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина на иномарке врезался в толпу людей на пешеходном переходе. Он сбил несколько человек и скрылся, но его позже задержали.

Сеул, Наталья Рязанова

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