В Петербурге задержали въехавшего в толпу пешеходов водителя

Неизвестный мужчина на автомобиле «Ниссан Альмера» врезался в толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Он сбил несколько человек и скрылся, но сотрудники ГИБДД его нашли, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 15:10 часов 17 января у дома 2 по площади Восстания. Машина подъехала к самому переходу, когда для пешеходов загорелся зеленый свет, а потом проехала сквозь толпу, сбивая людей. Все пострадавшие сами ушли с места ДТП, но одна женщина позже обратилась к медикам.

Водитель уехал с места происшествия, но в 17:50 его остановили сотрудники ГИБДД. За рулем оказался 42-летний мужчина.

«В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения)», – добавили в ГУ МВД.

В Челябинске 20-летний местный житель с водительским стажем 5 месяцев на «Форд Фокусе» въехал в остановку и сбил четырех человек. двое умерли от полученных травм.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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