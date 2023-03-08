МЧС отправило вертолет для спасения рыбаков в Финском заливе

Около 50 человек уносит на льдинах в Финский залив в Ленинградской области. МЧС отправило вертолет для спасения людей, сообщила пресс-служба министерства.

Сообщение о рыбаках, которых относит на берега на двух льдинах, поступило в экстренные службы около 09:45 часов. Для их спасения отправили 14 человек и 6 единиц техники.

«На льдинах находятся порядка 50 человек. На месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег. К месту следует вертолет Ми-8 МЧС России», – говорится в сообщении.

Ранее днем спасатели также успешно вернули на берег семерых рыбаков-любителей на Сахалине. В заливе Первухина оторвалась льдина, на которой находились шестеро взрослых и ребенок. Все в целости вернулись на берег.

Напомним, спасатели переправили на берег 50 рыбаков и снегоходы, которые уносило в открытое море на льдине в Сахалинской области.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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