В саратовском рехабе умер оставленный на морозе связанным пациент

В Саратове 25-летний мужчина умер от пытки морозом, когда его оставили на веранде завернутым в ковер. Так персонал местного рехаба пытался избавить пациента от зависимости.

Следователи выяснили, что 30-летний владелец заведения с 34-летним работником за плату обещали избавить россиян от наркотической и алкогольной зависимости. 26-27 февраля одного из пациентов они завернули в ковер, заклеили скотчем, чтобы он не смог выбраться, и оставили на морозе. Мужчина замерз до смерти.

По данным телеграм-канала Shot, у погибшего обнаружили ссадины на лице, запястьях и голенях. Это подтверждает, что его неоднократно избивали, приковывали к кровати, связывали. Ранее судимым директору и работнику помогали другие постояльцы рехаба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ о незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением опасного для жизни насилия, повлекшем по неосторожности смерть человека. Директор и работник рехаба задержаны, сообщили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Трое организаторов фиктивного реабилитационного центра в Омской области приговорены к 12, 10 и 9 годам лишения свободы, которые проведут в колонии строгого режима. Они увозили пациентов в рехаб против их води, запирали, связывали.

Саратов, Наталья Рязанова

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