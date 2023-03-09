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Четверг, 9 марта 2023, 13:48 мск

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Киев полностью отключил электропитание Запорожской АЭС

Киев отключил последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он назвал действия украинской стороны провокацией ради обвинения России в неспособности безопасно управлять станцией.

АЭС перешла на работу от дизель-генераторов, поскольку осталась полностью обесточена.

«Рано утром режим Зеленского отключил последнюю ЛЭП – Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Сейчас два энергоблока (пятый и шестой) переводятся из режима горячего останова в режим холодного останова. Все это – провокация украинской стороны, чтобы затем обвинить Россию якобы в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте», – приводит слова Рогова РИА Новости.

Политик призвал международное сообщество «повлиять на террористический режим, засевший в Киеве».

В середине февраля Рогов предупредил о провокации, готовящейся в Киеве против безопасности ЗАЭС. По его словам, киевский режим ранее перекрыл сброс воды, чтобы обеспечить низкий уровень воды в Каховском водохранилище и нарушить охлаждение реакторов.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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