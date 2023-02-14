Рогов: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС

Киевский режим планирует провокацию, чтобы выставить россиян неспособными обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции. Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он признал, что воды в Каховском водохранилище осталось рекордно мало. Но уровень начал падать после очередного обстрела ВСУ, разрушившего греблю Каховской гидроэлектростанции ниже по течению. А верхние каскады водохранилищ Днепра не дают прежнего объема воды, потому что ее намеренно задерживают по указу Киева.

«Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище», – подвел итог Рогов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС непредсказуемой и нестабильной. По его мнению, нужны «срочные меры по защите станции и работающих на ней людей».

С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной российских военных для предотвращения утечек радиоактивных материалов. Украинские военные продолжали обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС вплоть до середины января 2023 года. О прекращении обстрелов сообщила корпорация «Росэнергоатом».

Энергодар, Наталья Рязанова

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