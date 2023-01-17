Украинская армия прекратила обстрелы Запорожской АЭС – «Росэнергоатом»

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск прекратились. Об этом сообщил советник генедиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. ВСУ перестали бить по территории атомной станции, опасаясь ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, полагает он.

Как отметил Карчаа, киевский режим в результате поставок из стран Запада накопил огромное количество боеприпасов. «Поэтому остается один вывод: они поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», – приводит слова чиновника ТАСС.

По его мнению, МАГАТЭ не в состоянии принудить Украину прекратить артобстрелы ЗАЭС.

Напомним, в конце декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что частота обстрелов Запорожской АЭС значительно уменьшилась.

Москва, Наталья Петрова

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