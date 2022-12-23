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NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 15:27 мск

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Запорожская АЭС стала нечастой мишенью для ВСУ

Фото: сайт Запорожской АЭС

Частота обстрелов Запорожской АЭС стала намного меньше, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он признался, что не возлагает больших надежды на урегулирование ситуации со стороны МАГАТЭ, находящегося «на зарплате у Запада».

Из большого числа обстрелов АЭС осталась лишь небольшая часть. Оснований ожидать наступления ВСУ тоже нет, считает Балицкий. Российские войска «проряжают» ряды противника, если тот стягивает силы для удара, рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские бойцы на линии соприкосновения в Запорожской области «духовно и морально достаточно слабы», а в регионе хватает сил, чтобы удержать «первую, вторую и третью линии фронта».

Балицкий заверил, что два реактора поддерживают работу станции и обеспечивают Энергодар теплом. Хотя оба агрегата запущены на небольшую мощность.

При этом, чиновник не слишком надеется на влияние МАГАТЭ даже с учетом состоявшихся в Москве консультаций с главой агентства Рафаэлем Гросси. Он отметил, что МАГАТЭ – «такая же европейская структура», как те, которые «сидят на зарплате у Запада».

В середине декабря Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Париже помогли достичь прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Запорожье, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Донбасс vs Киев,