Частота обстрелов Запорожской АЭС стала намного меньше, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он признался, что не возлагает больших надежды на урегулирование ситуации со стороны МАГАТЭ, находящегося «на зарплате у Запада».

Из большого числа обстрелов АЭС осталась лишь небольшая часть. Оснований ожидать наступления ВСУ тоже нет, считает Балицкий. Российские войска «проряжают» ряды противника, если тот стягивает силы для удара, рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Украинские бойцы на линии соприкосновения в Запорожской области «духовно и морально достаточно слабы», а в регионе хватает сил, чтобы удержать «первую, вторую и третью линии фронта».

Балицкий заверил, что два реактора поддерживают работу станции и обеспечивают Энергодар теплом. Хотя оба агрегата запущены на небольшую мощность.

При этом, чиновник не слишком надеется на влияние МАГАТЭ даже с учетом состоявшихся в Москве консультаций с главой агентства Рафаэлем Гросси. Он отметил, что МАГАТЭ – «такая же европейская структура», как те, которые «сидят на зарплате у Запада».

В середине декабря Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Париже помогли достичь прогресса в вопросе зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Москва, Наталья Рязанова

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