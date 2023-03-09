В Липецке неизвестный отправил посылки с боевыми гранатами на 8 Марта

В Липецке неизвестный отправил посылки, в которых были боевые гранаты и письма с угрозами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Первый эпизод произошел на проспекте Победы, где помощнице прокурора из магазина цветов доставили букет и подарок. В коробке лежала граната Ф-1, с запалом, но без пороха.
Вторую посылку принесли на улицу Стаханова. «Подарок предназначался для женщины, которая работает в местном цветочном магазине, но сейчас находится в декрете», – говорится в сообщении. Прибывшие на место полицейские эвакуировали жильцов дома.
Еще одну подозрительную посылку обнаружили в магазине цветов на площади Победы. Ее также должны были доставить женщине, которая находится в декрете.
Кроме того, о двух подобных случаях сообщает телеграм-канал Shot. Посылки с гранатами получили на Коммунальной улице и на улице Желябова.
Полицейские проводят проверку и устанавливают личность отправителя.
Липецк, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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