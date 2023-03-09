До семи выросло число пострадавших при взрыве газа в Чите

Спасатели достали из-под обломков поврежденного дома в Чите еще трех человек, включая семилетнего ребенка. Общее число спасенных из-под завалов увеличилось до пяти человек, а пострадавших – до семи, сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели передали первых двух пострадавших медикам и объявили минуту тишины. В это время они услышали голоса других застрявших под завалами, детский голос звал на помощь. Люди и спецтехника возобновили расчистку завалов на пятом этаже и вытащили из-под обломков семилетнего ребенка.

«По предварительной информации в здании больше нет людей. Всего спасены 12 человек, в том числе трое детей, из них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов, пострадали семь человек», – говорится в сообщении МЧС.

В правительстве Забайкальского края подтвердили, что всех пострадавших взрослых доставили в городскую клиническую больницу №1. Пострадавших детей отвезли в краевую детскую больницу.

Напомним, взрыв бытового газа произошел днем 9 марта в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Антипиха в Забайкальском крае. Вскоре стало известно о двух пострадавших.

Чита, Наталья Рязанова

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