Губернатор афганской провинции погиб при взрыве

Взрыв прогремел в здании администрации провинции Балх на севере Афганистана. Погибли два человека, в их числе губернатор провинции, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел во время совещания в здании администрации. Два человека погибли, семь пострадали. Среди погибших губернатор провинции Балх Давуд Музамал.

Полиция разбирается в инциденте. Что именно стало причиной взрыва, пока не уточняется.

В Кабуле около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва у здания министерства иностранных дел.

Кабул, Наталья Рязанова

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