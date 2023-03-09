Губернатор афганской провинции погиб при взрыве

Взрыв прогремел в здании администрации провинции Балх на севере Афганистана. Погибли два человека, в их числе губернатор провинции, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Взрыв произошел во время совещания в здании администрации. Два человека погибли, семь пострадали. Среди погибших губернатор провинции Балх Давуд Музамал.
Полиция разбирается в инциденте. Что именно стало причиной взрыва, пока не уточняется.
В Кабуле около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва у здания министерства иностранных дел.
Кабул, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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