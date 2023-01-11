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Среда, 11 января 2023, 16:15 мск

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При взрыве у здания МИД Афганистана погибли или пострадали более 20 человек

В столице Афганистана городе Кабуле прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли или пострадали по меньшей мере 20 человек.

Взрыв произошел у здания министерства иностранных дел. Незадолго до этого в том же районе были слышны выстрелы, сообщает AFP.

На место прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Количество погибших и раненых уточняется.

Позже правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) сообщило, что в здание министерства попытался проникнуть террорист-смертник, но был раскрыт охраной и произвел взрыв.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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